『宝鐘マリン 新衣装 ほうしょう マリン バーチャルYouTuber VTuber ホロライブ コスプレ衣装 コスチューム 変身 仮装 舞台 ハロウィン クリスマス【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 23時 31分に出品され03月30日 23時 31分に終了予定です。即決価格は8,302円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
新品未使用（モニターの設定や部屋の照明等の具合によって、実際のものと色が異なって見える場合がありますのでご了承ください。）
セット内容 :写真参照
ウィッグ 別売り
サイズ：1-2cmぐらい誤差がございますので、ご了承してください。
材質：ポリエステル、綿生地などで製作しました。
お急ぎの方や納期にご要望のあるお客様は恐れ入りますが事前にご確認ください。
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落札価格8302円
760 入札履歴
終了
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