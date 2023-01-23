『げんづきとうじろう コスプレ衣装 バーチャルYouTuber 弦月藤士郎 コスプレ衣装 風 ハロウィン クリスマス 学園祭 文化祭 仮装【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 04時 58分に出品され04月09日 04時 58分に終了予定です。即決価格は8,302円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品説明】：マント+上着+シャツ+帯封+袴+靴下(写真参照)



【素材】：ポリ混紡生地など



【製作時間】：ご入金確認後、10?14営業日以内発送しますです。（土日祝を除く）お急ぎの場合、ご購入する前にご連絡い

ただければ幸いです。7日以内発送できます。





別途購入付属品：衣装をご購入お客様に限り：ウィッグ別売り





衣装サイズ：手測定で１-２cmぐらい誤差がございますのでご了承ください。