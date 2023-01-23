『メンズ ライダース 革ジャン 大 裏ボア 裏起毛 厚手 レザーコートジャケット ４色 大きいサイズあり【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 00時 55分に出品され04月20日 00時 55分に終了予定です。即決価格は8,302円に設定されています。現在316件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 素材：PUレザー

状態：新品未使用

実寸（cm）：

【 Mサイズ】着丈約60cm 胸囲約98cm 肩幅約41cm 袖丈62cm

【 Lサイズ】着丈約62cm 胸囲約102cm 肩幅約42cm 袖丈62cm

【 XLサイズ】着丈約64cm 胸囲約106cm 肩幅約43cm 袖丈63cm

【XXLサイズ】着丈約66cm 胸囲約110cm 肩幅約44cm 袖丈64cm

【3XLサイズ】着丈約68cm 胸囲約114cm 肩幅約46cm 袖丈64cm

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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革ジャン

大

裏ボア

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厚手

レザーコートジャケット

４色

大きいサイズあり