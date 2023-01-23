『シャツ ブラウス 〈手洗い可能〉割繊 ハイネック プリーツ ブラウス◆【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 20時 33分に出品され03月08日 20時 33分に終了予定です。即決価格は8,301円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:71613420
ショップ:SHIPS for women，シップス フォー ウィメン
ブランド:SHIPS，シップス
商品名:〈手洗い可能〉割繊 ハイネック プリーツ ブラウス
カテゴリ:トップス>シャツ/ブラウス
ブランド品番:311-11-1864
素材:ポリエステル100%
原産国:-
カラー:オフホワイト，ダークグレー，ネイビー，イエロー
サイズ:ONE SIZE
企画ID:1576153，1576152，1572687，1565558，1565557，1562565，1562562，1544682，1544607，1544606
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落札価格8301円
428 入札履歴
終了
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