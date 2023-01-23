『FANDARE リュックサック メンズ キャンバス スクエアバッグ アンティーク 登山 バックパック 防水 通学 通勤 出張 グレー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 10時 47分に出品され03月30日 10時 47分に終了予定です。即決価格は8,299円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FANDARE リュックサック メンズ キャンバス スクエアバッグ アンティーク 登山 バックパック 防水 通学 通勤 出張 グレー
【商品説明】
・【圧倒的な収納力】長さ：33CM、幅：16CM、高さ：43CM。サイドポケット四つ、前面ポケット一つ（頻繁に取り出す小物の収納に便利）、メイン室：PC入れポケット一つ（15.6インチのPCと雑誌、書類、A4サイズのファイルなどを収納）、ファスナーポケット一つ、スマホ入れポケット一つ
・【特徴】メインポケットは巾着仕様ですから、ものの取り出しは簡単です。
・【素材】：使うほどに味の出る高品質のキャンバス素材を使用した上品なリュックです。耐水性生地で作られ、雨の日にも安心です。
・メイン素材: キャンバス
・収納可能サイズ: A4
・留め具の種類: ファスナー
・表地: キャンバス
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 35.80 cm
奥行 : 49.40 cm
重量 : 1.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8299円
400 入札履歴
終了
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