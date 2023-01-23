『Tedco 4Dビジョン ホース・馬 解剖モデル Fame Master社 臓器は取り外し可能です 並行輸入【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 16時 05分に出品され03月28日 16時 05分に終了予定です。即決価格は8,299円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Tedco 4Dビジョン ホース・馬 解剖モデル Fame Master社 臓器は取り外し可能です 並行輸入



【商品説明】

・馬の構造を学習できるサイエンストイ/おもちゃの教材です。



【サイズ】

高さ : 8.41 cm

横幅 : 27.71 cm

奥行 : 37.90 cm

重量 : 490.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。