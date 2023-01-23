『ナップナップ napnap ベビーキャリー ネイビー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 13時 11分に出品され03月05日 13時 11分に終了予定です。即決価格は8,296円に設定されています。現在811件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ネイビー 1個 (x 1) 110
・[本体サイズ] 本体サイズ:約34×47cm、(折りたたみ時:約30×19×12cm)
・[参考サイズ] JIS:95、身長:92.5~95cm
・ウエストサイズ:61~109cm(男女兼用)
・[製造国] 中華人民共和国
・[素材] 素材・材質:【表地】綿100%、【中綿】ウレタン、【メッシュ部分】ポリエステル
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落札価格8296円
811 入札履歴
終了
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