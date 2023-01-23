『ハホニコ リタ シャンプー KH 1000ml【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 03時 26分に出品され03月24日 03時 26分に終了予定です。即決価格は8,296円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品が食品の場合、画像はサンプルになりますので、お届けする商品は賞味期限以内のものとなります。

ご安心くださいませ。



【商品名】

ハホニコ リタ シャンプー KH 1000ml



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 20.90 cm

重量 : 1.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。