『オーディオケーブル CANARE カナレ L-4E6S XLR(メス)-TRS(ステレオフォン) 2本ペア変換ケーブル (2m)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 21時 42分に出品され03月08日 21時 42分に終了予定です。即決価格は8,294円に設定されています。現在519件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ヘッドホンアクセサリー
【商品名】
CANARE カナレ L-4E6S XLR(メス)-TRS(ステレオフォン) 2本ペア変換ケーブル (2m)
【商品説明】
・ケーブル：CANARE カナレ L-4E6S 4芯編組シールド
・ハンダ：KR-19RMA
・プラグ：NEUTRIK NC3FXX-B-NP3X-B
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8294円
519 入札履歴
終了
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