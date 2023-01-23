『オーディオケーブル CANARE カナレ L-4E6S XLR(メス)-TRS(ステレオフォン) 2本ペア変換ケーブル (2m)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 21時 42分に出品され03月08日 21時 42分に終了予定です。即決価格は8,294円に設定されています。現在519件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ヘッドホンアクセサリー

【商品名】

CANARE カナレ L-4E6S XLR(メス)-TRS(ステレオフォン) 2本ペア変換ケーブル (2m)



【商品説明】

・ケーブル：CANARE カナレ L-4E6S 4芯編組シールド

・ハンダ：KR-19RMA

・プラグ：NEUTRIK NC3FXX-B-NP3X-B

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。