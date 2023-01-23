『エドクルーガー ブリーフバッグ ブラック 23-0552 カバン バッグビジネス 手付きクラッチ 代引不可【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 09時 07分に出品され04月06日 09時 07分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品特徴】

A4ファイル収納可

【商品詳細】

商品サイズ: 現品約39×マチ10×29 cm ・持ち手高さ約9 cm ・ショルダー長さ約65〜110 cm ・本体重量＝約940 g

商品材料: 合成皮革

商品内容: 前面＝ファスナーポケット×1(内側＝オープンポケット×3)・内側＝ファスナーポケット×1、オープンポケット×2、ペン差し×2ショルダーベルト付開閉＝ファスナー式

原産国: JPN：日本

宅配冷蔵区分: 常温

組立区分: 完成品

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ エドクルーガー

ブリーフバッグ

ブラック

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