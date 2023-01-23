[SUNOGE] リュック メンズ バックパック スクエア リュックサック 大容量 ビジネスリュック 保冷 シューズ収納 16【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【35リットル大容量設計】スクエア型＋幅広マチで収納力抜群、最大16インチのノートパソコン、A4サイズの書類、靴や一泊二日の着替えなどを、これ一つにまとめて収納可能です！ 【便利なポケット】リュックは20個ポケットが付き、物を分けてスッキリ収納できます；特に靴収納ポケット、保冷ポケット、背面防犯ポケットを設け、出張や旅行、ジムにおすすめのモデルです 【体にやさしいバックパック】チェストベルトとヒップベルトの二重設計で、より安定してリュックを身体に固定することが出来て、より一層身体に負担をかけるのを軽減し、長時間背負っても疲れにくく、快適な背負い心地を確保します 【安心安全設計の、守れるPCスペース】背中側に最大16インチのノートパソコンが収納可能。防振用デザイン、内部には防振材を使用したパットがあることにより、ショックした時にPCあるいはIPADへの衝撃を有効減少！ 【改良されたUSB充電ホール付】改良されたUSB充電ホールで、背負ったままスマホに充電も可能、ヘッドセットで音楽、通話も可能です