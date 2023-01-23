『子供に時刻を教えやすい壁掛け時計 ふんぷんクロック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 08時 49分に出品され04月11日 08時 49分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
子供に時刻を教えやすい壁掛け時計 ふんぷんクロック
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.10 cm
横幅 : 32.70 cm
奥行 : 33.30 cm
重量 : 950.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8288円
249 入札履歴
終了
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