村上被服 作業用パンツ トリコット起毛ニットパンツ メンズ 39_シルバーグレー 4L【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

村上被服 作業用パンツ トリコット起毛ニットパンツ メンズ 39_シルバーグレー 4L



【商品説明】

・SIZE:L ウエスト:84cm 股上:27.5cm わたり幅:31cm 股下:79cm 裾幅:15cm

・SIZE:LL ウエスト:89cm 股上:27.5cm わたり幅:33cm 股下:79cm 裾幅:15.5cm

・SIZE:M ウエスト:79cm 股上:26cm わたり幅:29.5cm 股下:79cm 裾幅:15cm

・SIZE:S ウエスト:74cm 股上:25cm わたり幅:28.5cm 股下:79cm 裾幅:14.5cm

・SIZE:SS ウエスト:69cm 股上:25cm わたり幅:28cm 股下:78cm 裾幅:14cm

・メイン素材: ポリエステル74%・綿26% (裏)ポリエステル100%

・素材構成: 本体: 74% ポリエス



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 36.80 cm

奥行 : 56.80 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。