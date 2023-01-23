『村上被服 作業用パンツ トリコット起毛ニットパンツ メンズ 39_シルバーグレー 4L【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 20時 51分に出品され04月30日 20時 51分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
村上被服 作業用パンツ トリコット起毛ニットパンツ メンズ 39_シルバーグレー 4L
【商品説明】
・SIZE:L ウエスト:84cm 股上:27.5cm わたり幅:31cm 股下:79cm 裾幅:15cm
・SIZE:LL ウエスト:89cm 股上:27.5cm わたり幅:33cm 股下:79cm 裾幅:15.5cm
・SIZE:M ウエスト:79cm 股上:26cm わたり幅:29.5cm 股下:79cm 裾幅:15cm
・SIZE:S ウエスト:74cm 股上:25cm わたり幅:28.5cm 股下:79cm 裾幅:14.5cm
・SIZE:SS ウエスト:69cm 股上:25cm わたり幅:28cm 股下:78cm 裾幅:14cm
・メイン素材: ポリエステル74%・綿26% (裏)ポリエステル100%
・素材構成: 本体: 74% ポリエス
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 36.80 cm
奥行 : 56.80 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8288円
166 入札履歴
終了
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