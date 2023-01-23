『[イーボル] ファッションブーツ センターシーム ブーツ レディース ダークブラウン 23.0 cm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 10時 31分に出品され03月23日 10時 31分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
マットな質感を使用した今季注目のスクエアブーツ。センターシーム と太めのヒールが程よくトレンド感をプラスしてくれます。ベーシックなカラーはもちろん、今年らしいベージュやブラウンも人気です。
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落札価格8288円
563 入札履歴
終了
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