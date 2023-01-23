『ミキハウス ホットビスケッツ オーバーオール 73-3305-456 80 インディゴ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 11時 18分に出品され03月24日 11時 18分に終了予定です。即決価格は8,276円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 素材: ６オンスデニム(みかえし・肩紐裏)洗染格子， 品質: 綿100%， 生産国: 中国