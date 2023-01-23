『マンフロット MB MA3-BP-A Advanced アクティブ バックパック III 【送料無料】 【即納】【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 19時 22分に出品され04月23日 19時 22分に終了予定です。即決価格は8,274円に設定されています。現在997件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カメラバッグだけでなくトラベルデイパックとしても使用できる多用途バックパック



・一眼レフまたはミラーレスカメラと、最大3本の交換レンズを収納可能

・内部の間仕切りレイアウトはカスタマイズが可能で、カメラの効率的な保護とスペースの有効活用が可能です。

・コンパクト三脚の持ち運びも可能

・14インチまでのノートパソコンを収納可能

・撥水性の表地に加え、レインカバーも付属



[主な仕様]

外寸：高さ46cm x 幅29cm x 奥行18.5cm

内寸：高さ42cm x 幅26cm x 奥行16.5cm

ノートPC収納スペース（内寸）：高さ35cm x 幅21cm x 奥行1cm

重量：1.06kg

材質：合成繊維/撥水素材

レインカバー付属



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