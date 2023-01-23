『MIL-TEC スリーピングバッグ カバー 防水・透湿 3層式 - COYOTE【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 21時 11分に出品され04月27日 21時 11分に終了予定です。即決価格は8,271円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MIL-TEC スリーピングバッグ カバー 防水・透湿 3層式 - COYOTE
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.20 cm
横幅 : 16.40 cm
奥行 : 40.60 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8271円
844 入札履歴
終了
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