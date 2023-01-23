『ブラックフライズ サングラス FLY LOGAN HAVANA/GRN FREE【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 13時 57分に出品され03月13日 13時 57分に終了予定です。即決価格は8,267円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ブラックフライズ サングラス FLY LOGAN HAVANA/GRN FREE



【商品説明】

・SIZE:FREE 高さ:4.5cm フレームの長さ:14.7cm 柄:14cm



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 7.60 cm

奥行 : 17.60 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。