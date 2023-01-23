『エレガント胡蝶蘭 W 452A80-68【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 03時 43分に出品され03月19日 03時 43分に終了予定です。即決価格は8,266円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エレガント胡蝶蘭 W 452A80-68
【商品説明】
・製造国:日本
【サイズ】
高さ : 26.00 cm
横幅 : 38.00 cm
奥行 : 70.00 cm
重量 : 2.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8266円
195 入札履歴
終了
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