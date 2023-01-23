『エレガント胡蝶蘭 W 452A80-68【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 03時 43分に出品され03月19日 03時 43分に終了予定です。即決価格は8,266円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エレガント胡蝶蘭 W 452A80-68



【商品説明】

・製造国:日本



【サイズ】

高さ : 26.00 cm

横幅 : 38.00 cm

奥行 : 70.00 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。