『エスエスケイ ミドルバッグ ミドルバッグ BA4006 ネイビー×ゴールド【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 13時 07分に出品され03月29日 13時 07分に終了予定です。即決価格は8,266円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エスエスケイ ミドルバッグ ミドルバッグ BA4006 ネイビー×ゴールド



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・メイン素材: 表地:合成繊維

・収納可能サイズ: 41-50L

・留め具の種類: ジッパー

・表地: 合成繊維

・表地:合成繊維



【サイズ】

高さ : 9.59 cm

横幅 : 37.39 cm

奥行 : 55.00 cm

重量 : 1.46 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。