『TASCAM パワードモニタースピーカーペア 2ウェイアンプ内蔵 VL-S3【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 07時 35分に出品され05月15日 07時 35分に終了予定です。即決価格は8,265円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 設置場所を選ばない横幅110mm、高さ170mmのコンパクトサイズ

2ウェイ構成とバスレフポートによる80Hz?22kHzのワイドな周波数特性

パワーアンプ出力：14W+14W(左側ユニットにパワーアンプを内蔵)

RCAピン/ステレオミニ入力端子を装備し、加えてRCA/ホンプラグ変換ケーブルも付属