『ジャックバニー カートバッグ ボアフリースシリーズ / ゴルフ ラウンド / 262-2281120 120_ネイビー【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 01時 16分に出品され04月11日 01時 16分に終了予定です。即決価格は8,264円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジャックバニー カートバッグ ボアフリースシリーズ / ゴルフ ラウンド / 262-2281120 120_ネイビー



【商品説明】

・B5サイズ収納可

・カラビナ付き

・ポケットの数:6(外側3/内側3)

・メイン素材: 100% ポリエステル

・全長 タテ24cmxヨコ23cmxマチ13cm

・持ち手の全長:31cm

・留め具の種類: ファスナー

・重量:370g



【サイズ】

高さ : 17.30 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 37.60 cm

重量 : 510.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。