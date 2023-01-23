『正規品 WVA-M630D-2AJF カシオ CASIO【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 16時 06分に出品され03月31日 16時 06分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
製品名：WVA-M630D-2AJFJANコード：4971850966500本体サイズ(高さ×幅×奥行)：45.1×42.1×11.0本体重量：91バンド：150〜205ウォッチ モジュール：5161スペックの抜粋1：5気圧防水スペックの抜粋2：電波ソーラー 世界６局受信スペックの抜粋3：ＬＥＤライト
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落札価格8260円
963 入札履歴
終了
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