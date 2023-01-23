『熊野牛 ステーキ極上サーロイン 400g (2枚) |父の日 お歳暮 和歌山 熊野 紀州 肉 お肉 高級 ギフト プレゼント 贈答 自宅用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月14日 00時 51分に出品され04月14日 00時 51分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品内容：
熊野牛ステーキ極上サーロイン400g(2枚)
原材料：
熊野牛
発送方法：
冷凍便
保存方法・賞味期限：
加工日より60日(要冷凍-18)
産地：
和歌山県
加工業者：
株式会社MeatFactory649-6322和歌山県和歌山市
和佐関戸25-2
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落札価格8260円
981 入札履歴
終了
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