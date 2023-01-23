『昭和化学 コペット ハーブ&ピュア 白毛犬用 4L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 11時 58分に出品され03月11日 11時 58分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品詳細】
手にやさしい皮膚にやさしいハーブ＆ピュアシャンプー業務用サイズ4Ｌ
100％植物生まれで構成されています。ローズマリー、カモマイル、ラベンダー等のハーブエキス配合
被毛のパサツキを抑えハリのあるさらりとした洗い上がりになります
トリミングサロンでもお馴染みのシャンプーです
お徳用サイズ
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落札価格8260円
304 入札履歴
終了
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