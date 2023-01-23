『センシタッチ・プロ・ノーパウダー ＳＧ７０７０Ｎ ７．０号 ８−８７８８−１４ ５０双入【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 09時 34分に出品され03月08日 09時 34分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 発売元、製造元、輸入元又は販売元：東レ