『intel イーサネット・サーバー・アダプター I210-T1【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 14時 44分に出品され04月10日 14時 44分に終了予定です。即決価格は8,259円に設定されています。現在20件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
intel イーサネット・サーバー・アダプター I210-T1
【商品説明】
・0735858257817
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 14.70 cm
奥行 : 17.70 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8259円
20 入札履歴
終了
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