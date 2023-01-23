『TREEPRO ボトムアンカーΦ11mm×6ｍ TAKUMI Bottom Anchor【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 16時 12分に出品され04月18日 16時 12分に終了予定です。即決価格は8,257円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 販売元：TREE CLIMBING WORLD



スポーツ・アウトドア・旅行

Bottom Anchor Φ11mm×6ｍ



特徴

SRSテクニックでツリークライミングする際、ボトムアンカーを作るためのロープとなります。



片側にEYE、もう片側にリング付きEYE。



TAKUMI SPLICE工房（当社）でのEYE加工。

国内の試験場にてSPLICEの耐荷重テスト済み。



仕様

太さ: 11mm

長さ: 6m

素材: ポリエステル

リング径: 外7cm 内4.5cm

安全規格

24kN

ANSIZ133-2017