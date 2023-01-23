『TREEPRO ボトムアンカーΦ11mm×6ｍ TAKUMI Bottom Anchor【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 16時 12分に出品され04月18日 16時 12分に終了予定です。即決価格は8,257円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
販売元：TREE CLIMBING WORLD
スポーツ・アウトドア・旅行
Bottom Anchor Φ11mm×6ｍ
特徴
SRSテクニックでツリークライミングする際、ボトムアンカーを作るためのロープとなります。
片側にEYE、もう片側にリング付きEYE。
TAKUMI SPLICE工房（当社）でのEYE加工。
国内の試験場にてSPLICEの耐荷重テスト済み。
仕様
太さ: 11mm
長さ: 6m
素材: ポリエステル
リング径: 外7cm 内4.5cm
安全規格
24kN
ANSIZ133-2017
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落札価格8257円
124 入札履歴
終了
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