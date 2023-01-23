『K&H 猫用おもちゃ Universal Mount Kitty Sill with Hood Grey【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 10時 59分に出品され04月07日 10時 59分に終了予定です。即決価格は8,251円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
K&H 猫用おもちゃ Universal Mount Kitty Sill with Hood Grey
商品コード：16059792790
型番：100213597
サイズ：ワンサイズ
カラー：GREY
本体サイズ (幅X奥行X高さ) :61×36×70cm
本体重量:0.8kg
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落札価格8251円
395 入札履歴
終了
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