『DVD/BIGBANG/BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL- (4DVD+2CD(スマプラ対応)) (初回生産限定DELUXE EDITION版)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 15時 41分に出品され03月03日 15時 41分に終了予定です。即決価格は8,250円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 BIGBANG (ビッグバン びっぐばん)

2017年3月29日 発売





DVD:1

1.-OPENING MOVIE-(TOUR FINAL@KYOCERA DOME OSAKA_2016.12.29)

2.MY HEAVEN(TOUR FINAL@KYOCERA DOME OSAKA_2016.12.29)

3.WE LIKE 2 PARTY -KR Ver.-(TOUR FINAL@KYOCERA DOME OSAKA_2016.12.29)

4.HANDS UP(TOUR FINAL@KYOCERA DOME OSAKA_2016.12.29)

5.-MC 1-(TOUR FINAL@KYOCERA DOME OSAKA_2016.12.29)

6.BAD BOY(TOUR FINAL@KYOCERA DOME OSAKA_2016.12.29)

7.LOSER(TOUR FINAL@KYOCERA DOME OSAKA_2016.12.29)

8.-MC 2-(TOUR FINAL@KYOCERA DOME OSAKA_2016.12.29)

9.ガラガラ GO!!(TOUR FINAL@KYOCERA DOME OSAKA_2016.12.29)

10.-BAND JAM-(TOUR FINAL@KYOCERA DOME OSAKA_2016.12.29)

11.LETS TALK ABOUT LOVE+STRONG BABY(TOUR FINAL@KYOCERA DOME OSAKA_2016.12.29)、LETS TALK ABOUT LOVE、STRONG BABY

12.古い日記+ナルバキスン(Look at me， Gwisun)(TOUR FINAL@KYOCERA DOME OSAKA_2016.12.29)、古い日記、ナルバキスン(Look at me， Gwisun)

13.-MC 3-(TOUR FINAL@KYOCERA DOME OSAKA_2016.12.29)

14.じょいふる(TOUR F