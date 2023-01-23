『DVD/BIGBANG/BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL- (4DVD+2CD(スマプラ対応)) (初回生産限定DELUXE EDITION版)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 15時 41分に出品され03月03日 15時 41分に終了予定です。即決価格は8,250円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
BIGBANG (ビッグバン びっぐばん)
2017年3月29日 発売
DVD:1
1.-OPENING MOVIE-(TOUR FINAL@KYOCERA DOME OSAKA_2016.12.29)
2.MY HEAVEN(TOUR FINAL@KYOCERA DOME OSAKA_2016.12.29)
3.WE LIKE 2 PARTY -KR Ver.-(TOUR FINAL@KYOCERA DOME OSAKA_2016.12.29)
4.HANDS UP(TOUR FINAL@KYOCERA DOME OSAKA_2016.12.29)
5.-MC 1-(TOUR FINAL@KYOCERA DOME OSAKA_2016.12.29)
6.BAD BOY(TOUR FINAL@KYOCERA DOME OSAKA_2016.12.29)
7.LOSER(TOUR FINAL@KYOCERA DOME OSAKA_2016.12.29)
8.-MC 2-(TOUR FINAL@KYOCERA DOME OSAKA_2016.12.29)
9.ガラガラ GO!!(TOUR FINAL@KYOCERA DOME OSAKA_2016.12.29)
10.-BAND JAM-(TOUR FINAL@KYOCERA DOME OSAKA_2016.12.29)
11.LETS TALK ABOUT LOVE+STRONG BABY(TOUR FINAL@KYOCERA DOME OSAKA_2016.12.29)、LETS TALK ABOUT LOVE、STRONG BABY
12.古い日記+ナルバキスン(Look at me， Gwisun)(TOUR FINAL@KYOCERA DOME OSAKA_2016.12.29)、古い日記、ナルバキスン(Look at me， Gwisun)
13.-MC 3-(TOUR FINAL@KYOCERA DOME OSAKA_2016.12.29)
14.じょいふる(TOUR F
DVD/BIGBANG/BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL- (4DVD+2CD(スマプラ対応)) (初回生産限定DELUXE EDITION版)
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落札価格8250円
829 入札履歴
終了
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