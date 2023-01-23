『毛穴吸引器 Aicomy 水槽分離吸引と水洗浄 実用新案登録済 毛穴クリーナー ノズル6種 吸引力3段階 (透明)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月17日 11時 55分に出品され04月17日 11時 55分に終了予定です。即決価格は8,249円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

毛穴吸引器 Aicomy 水槽分離吸引と水洗浄 実用新案登録済 毛穴クリーナー ノズル6種 吸引力3段階 (透明)



【サイズ】

高さ : 6.30 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 23.40 cm

重量 : 590.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。