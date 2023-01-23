『リボーンドール 人形 赤ちゃん 布 おやすみ 衣装付き かわいい 新生児 男の子 女の子 49センチ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 22時 42分に出品され03月18日 22時 42分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 リボーンドール 人形 赤ちゃん 布 おやすみ 衣装付き かわいい 新生児 男の子 女の子 49センチ



人形のサイズ: 49センチメートル

重量: 約1キロ

素材:布

取り扱い:※お風呂やシャワーは浴びることができません。

頭や手足は自由に動かす事ができます。

服装: 写真と同じです。赤ちゃんのサイズの服であれば着替えさせる事ができます。



梱包内容

服を着たお人形+おしゃぶり + 哺乳瓶 + 証明書