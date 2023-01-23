『Hot Wheels Super Speed Race【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 07時 52分に出品され03月29日 07時 52分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Hot Wheels Super Speed Race
|ブランド名
|Hot Wheels
|商品コメント
| Engage in thrilling， high-speed action with the side-by-side racing of the Hot Wheels Super Speed Blastway.
Two kid-activated launchers get the race started sending toy cars toward a grandstand that has pop-off flags for each completed lap. Score first and score fast to be the winner.
Set comes with 1 Hot Wheels vehicle and can be played with single or two players. (Additional cars sold separately.)
Connect the track to other Hot Wheels track sets to extend the racing adventures.
Kids 4 to 10 years old will love the competitive excitement and challenge of this track set that hones problem-solving skills and encourages good sportsmanship.
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0743181982245
商品コード
YS0000046036534461
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落札価格8246円
139 入札履歴
終了
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