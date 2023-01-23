『FLEXI New Comfort Retractable Dog Leash (Tape)， for Dogs Up to 132lbs， 26 f【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 23時 25分に出品され03月17日 23時 25分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|FLEXI New Comfort Retractable Dog Leash (Tape)， for Dogs Up to 132lbs， 26 ft， Large， Grey/Black
|ブランド名
|商品コメント
| CONTROLLED FREEDOM: With our specially designed leashes， your best friend can feel like they have complete freedom while also allowing you control should a situation arise.
MULTIPLE SIZES: We cater to all size of dogs， which is why we dont have one standard leash or size. Each type of dog deserves its catered care to suit its needs， creating confidence while out walking.
CUSTOMIZABLE HANDLE: The handle is adjustable and ergonomic， allowing better control by you and ensuring there is no wrist or hand strain while walking your pet.
QUALITY: Each leash model is assembled by hand and goes through various testing to ensure you and your dog are in the best hands while out for your morning walk， whenever or wherever you may be.
BREAKING FOR SAFETY: Our leashes are created with a comfortable breaking system， which reacts in the split of a second and allows control of how long you allow your friend to walk or how close.
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0840317106480
商品コード
YS0000047439316692
wangmao ペットカート 折りたたみ 3輪 犬用ベビーカー 猫犬兼用 多頭用 前輪360°回転 後輪ブレーキ付 組み立て簡単 介護用 ペットバギー 耐荷重15kg (宇宙空間)
¥ 8240
wangmao ペットカート 折りたたみ 3輪 犬用ベビーカー 猫犬兼用 多頭用 前輪360°回転 後輪ブレーキ付 組み立て簡単 介護用 ペットバギー 耐荷重15kg (宇宙空間)
¥ 8240
Tre Ponti (トレポンティ) Primo CAMOUFLAGE プリモ カモフラージュ 中型犬〜大型犬専用 ハーネス イタリア製 (
¥ 8240
Tre Ponti (トレポンティ) Primo CAMOUFLAGE プリモ カモフラージュ 中型犬〜大型犬専用 ハーネス イタリア製 (
¥ 8240
Auburn Leathercrafters リード リーシュ 犬 TUSCANY LEASH 太さ:1.9cm×長さ:121.9cm PI
¥ 8240
flexi 巻取リード ジャイアント テープタイプ ネオン 8m Mサイズ 並行輸入品
¥ 8240
アドメイト ReeL LeaD Advance S ブルー〔×4セット〕 伸縮 リールリード 犬 犬用リード 犬リード 犬のリード
¥ 8239
首輪 犬用 ブラック・編革 Cloud7 クラウド7 カラー ハイドパーク Lサイズ ／ Collar Hyde Park海外直輸入
¥ 8239
RUFFWEAR フーピーカラー・犬用首輪・モニュメントバレイ L (51-66cm)(ラフウェア)
¥ 8239
犬用 小型犬 中型犬 メガネハーネス 犬 ハーネス kazama bag カザマバッグ Kazama Premium メガネハーネス Lサイズ
¥ 8239
RUFFWEAR フーピーカラー・犬用首輪・オレンジサンセット L (51-66cm)(ラフウェア)
¥ 8239
アニフル (anifull) わんコル 黒 S 犬用コルセット
¥ 8239
ハーネス型ジャンパー つなぎ オールインワン エバーソン Everson：XXLサイズ 犬用 PUPPIA パピア ペット ドッグ 洋服 ベスト 胴輪
¥ 8239
首輪 犬用 コニャック・編革 Cloud7 クラウド7 カラー ハイドパーク Lサイズ ／ Collar Hyde Park 海外直輸入
¥ 8239
犬の歩行器 犬 ペット 車椅子 後肢 リハビリ 調整可能 M
¥ 8239
ファープラスト エルゴコンフォート ハーネス レッド 中・大型犬用 中・大型犬
¥ 8238
アドメイト ReeL LeaD Advance S オレンジ〔×4セット〕 伸縮 リールリード 犬 犬用リード 犬リード 犬のリード
¥ 8238
LaLaWalk 介助Hip 中・大型犬 後ろ足用 シックグレー 2TA0085-08 L
¥ 8238
落札価格8246円
965 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！