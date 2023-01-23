『FLEXI New Comfort Retractable Dog Leash (Tape)， for Dogs Up to 132lbs， 26 f【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 23時 25分に出品され03月17日 23時 25分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 FLEXI New Comfort Retractable Dog Leash (Tape)， for Dogs Up to 132lbs， 26 ft， Large， Grey/Black ブランド名 商品コメント CONTROLLED FREEDOM: With our specially designed leashes， your best friend can feel like they have complete freedom while also allowing you control should a situation arise.

MULTIPLE SIZES: We cater to all size of dogs， which is why we dont have one standard leash or size. Each type of dog deserves its catered care to suit its needs， creating confidence while out walking.

CUSTOMIZABLE HANDLE: The handle is adjustable and ergonomic， allowing better control by you and ensuring there is no wrist or hand strain while walking your pet.

QUALITY: Each leash model is assembled by hand and goes through various testing to ensure you and your dog are in the best hands while out for your morning walk， whenever or wherever you may be.

BREAKING FOR SAFETY: Our leashes are created with a comfortable breaking system， which reacts in the split of a second and allows control of how long you allow your friend to walk or how close. 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ ペット用品 ペット用品、生き物 犬用品 首輪、ハーネス、リード その他首輪、ハーネス、リード

JANコード/ISBNコード 0840317106480

商品コード YS0000047439316692