『Tre Ponti (トレポンティ) Primo CAMOUFLAGE プリモ カモフラージュ 中型犬〜大型犬専用 ハーネス イタリア製 (【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 17時 38分に出品され03月24日 17時 38分に終了予定です。即決価格は8,240円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「TRE PONTI (トレポンティ)」より引用"
【商品名】
Tre Ponti (トレポンティ) Primo CAMOUFLAGE プリモ カモフラージュ 中型犬〜大型犬専用 ハーネス イタリア製 (
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.40 cm
横幅 : 21.40 cm
奥行 : 36.70 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8240円
625 入札履歴
終了
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