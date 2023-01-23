『マーシャルワールド(MARTIAL WORLD) ベーシックグローブ ボクシング BG12-06-BUBK 青黒 6oz【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 10時 50分に出品され03月21日 10時 50分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マーシャルワールド(MARTIAL WORLD) ベーシックグローブ ボクシング BG12-06-BUBK 青黒 6oz



【商品説明】

・カテゴリー : ボクシンググローブ



【サイズ】

高さ : 12.40 cm

横幅 : 21.70 cm

奥行 : 34.80 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。