『47 MLB Vintage Navy Clean Up Adjustable Hat Cap， Adult One Size (Chicago C【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 02時 51分に出品され03月19日 02時 51分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在453件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|47 MLB Vintage Navy Clean Up Adjustable Hat Cap， Adult One Size (Chicago Cubs Vintage Navy)
|ブランド名
|商品コメント
| Officially Licensed Product
One Size Fits All / Adjustable
Garment washed for softer look & feel
High quality Raised embroidered team logo on front
Imported
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0889313958679
商品コード
YS0000047439072714
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落札価格8246円
453 入札履歴
終了
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