『47 MLB Vintage Navy Clean Up Adjustable Hat Cap， Adult One Size (Chicago C【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 02時 51分に出品され03月19日 02時 51分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在453件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 47 MLB Vintage Navy Clean Up Adjustable Hat Cap， Adult One Size (Chicago Cubs Vintage Navy) ブランド名 商品コメント Officially Licensed Product

One Size Fits All / Adjustable

Garment washed for softer look & feel

High quality Raised embroidered team logo on front

Imported 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ スポーツ スポーツ 野球 ウエア 野球帽

JANコード/ISBNコード 0889313958679

商品コード YS0000047439072714