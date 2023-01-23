『テンダー 90 TENDER ベッド マット ベット クッション ペット用【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 14時 55分に出品され03月07日 14時 55分に終了予定です。即決価格は8,243円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

テンダー 90 TENDER ベッド マット ベット クッション ペット用



【商品説明】

・周りを約５センチ高くすることで、あご枕や寄り掛かりやすくペットが快適に過ごせます。



【サイズ】

高さ : 55.00 cm

横幅 : 64.00 cm

奥行 : 75.00 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。