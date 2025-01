New Sounds in Brass NSB 第44集 スペイン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

チックコリアの代表作!



原曲はアランフェス協奏曲で始まりますが、NSBは躍動感ある「スペイン」で始まり、カッコ良さが際立つアレンジです。

コンサートのオープニングにもお勧めです。

フルート、トランペットのアドリブ、A.サックスのソロと見せ場がたくさん。

これぞ、NSB! ! !

*編曲:高橋宏樹 *演奏時間:約4分35秒 *難易度:****(3*)



*収載曲

[1] スペイン





編成

Conductor *1

※Piccolo*1

1st Flute *1

2nd Flute *1

※Oboe *1

※Bassoon *1

※Clarinet in Eb *1

1st Clarinet in Bb *3

2nd Clarinet in Bb *3

3rd Clarinet in Bb *3

※Alto Clarinet in Eb *1

※Bass Clarinet in Bb *1

1st Alto Saxophone in Eb *1

2nd Alto Saxophone in Eb *1

Tenor Saxophone in Bb *1

Baritone Saxophone in Eb *1

1st Trumpet in Bb *1

2nd Trumpet in Bb *1

※3rd Trumpet in Bb *1

1st & 2nd Horns in F *2

※3rd & 4th Horns in F *2

1st Trombone *1

2nd Trombone *1

※3rd Trombone *1

Euphonium *2

Tuba *2

Electric Bass Guitar *1

※Electric Guitar *1

Drums *1

※T