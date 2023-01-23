『パリ - ノートルダム寺院 エッフェル塔 サクレクール - プレミアム 500ピース ジグソーパズル 大人用 【並行輸入】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月07日 13時 43分に出品され04月07日 13時 43分に終了予定です。即決価格は8,238円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Modern・ 500 Pieces

・MyPuzzleの大人と家族のための挑戦的な500ピースのジグソーパズル。 最高品質の印刷インクで非常にカラフル。

・精密なカッティングダイスは様々な形状と正確にフィットするジグソーパズルピースを提供し、500ピース以上の大人用パズルダイスを誇りに思っています。

・高品質の本物のブルーパズル段ボールのみ。プレミアム厚さは約 0.08インチを使用。

・100%アメリカ製。 500ピースのジグソーパズルは米国内で製造され、出荷されます。

・パズルのデザイン:タンジャ・フィリペイト-スターンベルガー・シュピーレ