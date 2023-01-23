『EZYDOG(イージードッグ) 正規代理店品 コンバートハーネス チャコール 大型犬用 XL サイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 22時 10分に出品され03月12日 22時 10分に終了予定です。即決価格は8,236円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
EZYDOG(イージードッグ) 正規代理店品 コンバートハーネス チャコール 大型犬用 XL サイズ
【商品説明】
・原産国 :中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :24×32×24cm
・本体重量 :440g
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 21.40 cm
奥行 : 39.80 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8236円
286 入札履歴
終了
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