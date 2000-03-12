『コールマン(Coleman) 焚火台 ファイアーディスク 直径約45cm 重量約1.6kg 2000031235【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 12時 00分に出品され03月11日 12時 00分に終了予定です。即決価格は8,235円に設定されています。現在871件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コールマン(Coleman) 焚火台 ファイアーディスク 直径約45cm 重量約1.6kg 2000031235



【商品説明】

・サイズ:使用時/約直径45×高さ23cm、収納時/約直径46×高さ8.5cm

・ビギナーが簡単に焚き火ができることに特化したオールインワンモデル。オールステンレス製で安心。通気性抜群の焚火台。3秒設営、簡単撤収可能な優れもの。バーベキュー用の炭を入れ易い焼き網付。厚さ約10cmになるのでコンパクトに収納できる。

・材質:ステンレス

・耐荷重:約30kg(ダッチオーブン3サイズに対応)

・重量:約1.6kg



【サイズ】

高さ : 11.80 cm

横幅 : 46.40 cm

奥行 : 46.60 cm

重量 : 2.78 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。