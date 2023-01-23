『特価 SEIKO 純正 20mm バンド SARX019 ， SARW011 ， 6R15-02P0 用 レザーベルト クロコダイル ダークブルー プレザージュ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 00時 25分に出品され04月20日 00時 25分に終了予定です。即決価格は8,225円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
SEIKO 純正 バンド プレザージュ SARX019 ， SARW011 ， 6R15-02P0 用 レザーベルト クロコダイル カラー：ダークブルー L07Y018J9です。
色はこちらの感覚で記載しています。
バンド取り付け幅：約20mm
尾錠幅：約18mm
バンド長さ：約13.4cm*約5.9cm
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落札価格8225円
932 入札履歴
終了
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