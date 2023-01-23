『パンツ スーツ 【洗える/日本製】麻混センタープレステーパードパンツ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 16時 04分に出品され03月29日 16時 04分に終了予定です。即決価格は8,100円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
『セール実施中』
ZOZO問い合わせ番号:66179689
ショップ:INDIVI，インディヴィ
ブランド:INDIVI，インディヴィ
商品名:【洗える/日本製】麻混センタープレステーパードパンツ
カテゴリ:フォーマルスーツ/小物>スーツパンツ
ブランド品番:127-64307-2022-01
素材:ブラック( 019) レーヨン50 麻48 ポリウレタン2%ナチュラル( 050) 表地: レーヨン50 麻48 ポリウレタン2% 裏地: キュプラ80 ポリエステル20%
原産国:日本製
カラー:ブラック，ナチュラル
サイズ:13，15，19，36，38，40，03，05
企画ID:1576153，1576152，1572687，1565560，1565557，1562562，1513057，1513054，1497108，1497106，1497105，1497103
コサージュ付き スーツ レディース セレモニースーツ セレモニースーツ 入学式 入園式 卒業式 卒園式 フォーマル ストレッチ 試着チケット対象
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落札価格8100円
472 入札履歴
終了
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