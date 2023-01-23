『ミスト フォルツァ ボディバッグ FMS07 コングレー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 12時 56分に出品され03月07日 12時 56分に終了予定です。即決価格は8,225円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ミスト フォルツァ ボディバッグ FMS07 コングレー
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ46cmxヨコ21cmxマチ3cm
・ポケットの数:2(外側2/内側0)
・留め具の種類: ジッパー
・表地: 420Dポリエステル(PVCコーティング)×1680Dナイロン
・重量:380g
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 23.00 cm
奥行 : 49.80 cm
重量 : 520.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8225円
385 入札履歴
終了
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