科学探偵 謎野真実シリーズ【12巻セット】/佐東みどり【2025の人気アイテム】

商品情報

ほか作:佐東みどり

出版社:朝日新聞出版

IQ200の天才少年探偵が謎に挑む!

エリート探偵を育成するホームズ学園から花森小学校に転校してきた天才少年・謎野真実。

クラスメートの宮下健太とともに、学校で噂の七不思議の謎や修学旅行で起きる怪奇事件、都市伝説に科学の力で挑む。

謎解き推理小説シリーズ!



【刊構成】

科学探偵 VS. 学校の七不思議

科学探偵 VS. 呪いの修学旅行

科学探偵 VS. 魔界の都市伝説

科学探偵 VS. 闇のホームズ学園

科学探偵 VS. 消滅した島

科学探偵 VS. 妖魔の村

科学探偵 VS. 超能力少年

科学探偵 VS. 暴走するAI(前編)

科学探偵 VS. 暴走するAI(後編)

科学探偵 怪奇事件ファイル 『廃病院に舞う霊魂』

科学探偵 怪奇事件ファイル 『襲来! 宇宙人の謎』

科学探偵 VS. ミステリートレイン