『ミレスト MILESTO ミレスト ボディバッグ メンズ レディース 斜めがけ 撥水 Hutte 紺 ネイビー navy blue【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 15時 00分に出品され04月04日 15時 00分に終了予定です。即決価格は8,219円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ミレスト MILESTO ミレスト ボディバッグ メンズ レディース 斜めがけ 撥水 Hutte 紺 ネイビー navy blue
【商品説明】
・ストラップの種類: クロスボディ
・ソール素材または裏地: 付属:牛革
・タテ20cmxヨコ30cmxマチ6cm
・ポケットの数:3(外側0/内側3)
・メイン素材: レザー
・留め具の種類: マグネット
・表地: 本体:ポリエステル
・重量:320g
【サイズ】
高さ : 4.10 cm
横幅 : 22.10 cm
奥行 : 37.90 cm
重量 : 520.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8219円
944 入札履歴
終了
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