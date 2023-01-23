『ミレスト MILESTO ミレスト ボディバッグ メンズ レディース 斜めがけ 撥水 Hutte 紺 ネイビー navy blue【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 15時 00分に出品され04月04日 15時 00分に終了予定です。即決価格は8,219円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ミレスト MILESTO ミレスト ボディバッグ メンズ レディース 斜めがけ 撥水 Hutte 紺 ネイビー navy blue



【商品説明】

・ストラップの種類: クロスボディ

・ソール素材または裏地: 付属:牛革

・タテ20cmxヨコ30cmxマチ6cm

・ポケットの数:3(外側0/内側3)

・メイン素材: レザー

・留め具の種類: マグネット

・表地: 本体:ポリエステル

・重量:320g



【サイズ】

高さ : 4.10 cm

横幅 : 22.10 cm

奥行 : 37.90 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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