『Natural キャットタワー 木製 猫タワー 爪とぎ 猫ハウス 据え置き キャットツリー 多頭飼い ポール 猫の部屋 スクエアトップ 運動【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 20時 15分に出品され03月19日 20時 15分に終了予定です。即決価格は8,218円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Natural キャットタワー 木製 猫タワー 爪とぎ 猫ハウス 据え置き キャットツリー 多頭飼い ポール 猫の部屋 スクエアトップ 運動不足解消 キャットタワー人気 大型 手入れ簡単 オシャレ 135cm (木製， 00号)



【商品説明】

・【ふわふわボール付き】キャットタワーにふわふわボールが付いているので、猫ちゃんの一人遊びにも

・【ポールはすべて麻縄仕様】ポールすべてでバリバリ爪とぎができて猫ちゃんも大満足！大事なインテリアのひっかき防止に。

・【猫ちゃんを飼うなら必須のキャットタワー】 お家で過ごすまったり猫ちゃんでも運動はとっても大事！高いところや狭いハウスが大好きな猫ちゃんの為に設計されたキャットタワーです。多頭飼いにもおすすめ

・【自然な色合いの木目キャットタワー】お部屋に馴染みやすいシンプルな木目キャットタワー。夏はそのまま、冬は毛布を敷いて季節問わず1年中快適

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【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。