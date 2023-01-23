『PETEPELA ぺテぺラ キャットタワー スリム 据え置き 大型猫 多頭飼い ハンモック 爪とぎ 麻紐 おもちゃ おしゃれ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 11時 56分に出品され04月30日 11時 56分に終了予定です。即決価格は8,211円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【ポンポンおもちゃ付属】交換できるタイプ、スペアも付属しております！（単独購入可能） 【多頭飼い】休憩できる場所がたくさんありますので、多頭飼いの場合もおすすめです！ 【ハンモックが二つ】二種類のハンモックがあります！ 【転倒防止ベルト】壁に固定することで、地震の時も倒れる心配がありません！ 【ちょうどいい段取り】猫ちゃんがスムーズに頂上まで登れる道を意識して設計されているから、子猫ちゃんもシニア猫も快適に遊べます！
新作★キャットタワー 省スペース 麻紐 多頭飼い ハンモック付き 段階 爪とぎ キャットポール 新作 おしゃれ 木 猫タワー
¥ 8211
ottostyle.jp 猫爪とぎ 木登りキャットポール ベージュ 突っ張り(つっぱり)式 直径10cm 高さ240?255cm 耐荷重12
¥ 8211
キャティーマン Ｎｅｋｏリビング キャティ?ＳＫＹウォーク
¥ 8210
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ワンモード キャットタワー 据え置き型 QQ80350-R (ブラウン)
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純正品 ボンビアルコン キャットウォーク用ハンモック 交換・増設用金具付きセット
¥ 8210
2022年冬NEWモデル セラミックヒーター 電気ファンヒーター 足元ヒーター 1500W 17畳 省エネ 自動首振り 上下60°調節 3段
¥ 8210
落札価格8211円
600 入札履歴
終了
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