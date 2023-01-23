『Должностные злоупотребления: вопросы правовой оценки и квали【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 22時 11分に出品され04月11日 22時 11分に終了予定です。即決価格は8,217円に設定されています。現在666件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Должностные злоупотребления: вопросы правовой оценки и квали
Criminalidad versus criminalizaci n de la inmigraci n en Esp
¥ 8191
Criminal Investigation: Law and Practice
¥ 8188
Delito Ambiental en la Criminolog a: Fen menos de la delincu
¥ 8163
Murder in America
¥ 8151
Fanaticism Racism and Rage Online: Corrupting the Digital
¥ 8146
Handbook of Transnational Crime and Justice
¥ 8145
Children Young People and the Press in a Transitioning Soci
¥ 8115
Successful Expert Testimony
¥ 8098
Investigaci n de delitos funcionales: perspectiva jur dica y
¥ 8072
Best Practices in Police Interviewing: Psychotherapeutic Imp
¥ 8072
Application of Situational Crime Prevention to Female Traffi
¥ 8072
Deviant Behavior
¥ 8068
Mission-Based Policing (Advances in Police Theory and Practi
¥ 8049
Handbook Of Forensic Mental Health
¥ 8034
?Rettungsfolter? als zulaessige Verteidigungshandlung?: Die
¥ 8034
Understanding Parricide: When Sons and Daughters Kill Parent
¥ 8023
Chinatown Gangs: Extortion Enterprise & Ethnicity (Studies
¥ 8023
Understanding Gender Crime and Justice
¥ 8023
落札価格8217円
666 入札履歴
終了
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